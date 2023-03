Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Erkenbert-Museum braucht für seine stetig wachsende Sammlung deutlich mehr Lagerplatz. Das ist spätestens seit den Vorbereitungen für die Generalsanierung unbestritten. Jetzt sieht die Stadt eine Chance, ein eigenes Depot einzurichten. Bezahlen soll das zum Großteil das Land.

Besuchern ist das häufig nicht klar: Das allermeiste, was ein Museum besitzt, liegt nicht in den Vitrinen, sondern auf Regalen und in Kisten in Lagerräumen. Sammeln und Bewahren gehört