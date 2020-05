Das größte Straßenfest der Pfalz kann wegen der Corona-Pandemie zwar am ursprünglich geplanten Termin – 21. bis 24, Mai – nicht stattfinden: Die Stadtverwaltung hat sich allerdings mit „zahlreichen Initiativen“ dazu entschlossen, an den viert Tagen ein „Strohhutfest@home“ auf die Beine zu stellen, ein Strohhutfest zu Hause. Übers Internet soll ein „umfangreiches Musikprogramm“ in die Wohnzimmer nach Hause übertragen werden. Mit dabei sind nach Angaben der Stadt Bands, die sonst für ausgelassene Stimmung auf dem Rathausplatz oder vor der Gleis-4-Bühne sorgen: Grabowsky, die Anonyme Giddarischde, High Voltage und die Tuxedo Club Band. Außerdem gebe es eine Sonderedition des Strohhutfest-Buttons, dessen Verkaufserlös Frankenthaler Vereinen zufließen soll. Das genaue Programm und die Vorverkaufsstellen werden noch bekanntgegeben.