Gemeinsam mit der Stadtklinik und dem Malteser Hilfsdienst hat die Verwaltung für Frankenthal drei Sonderimpftermine im Dezember auf die Beine gestellt. An den kommenden drei Adventssamstagen – 4., 11. und 18. Dezember – wird jeweils von 9 bis 15 Uhr in der Andreas-Albert-Schule geimpft. Um den Andrang steuern zu können, müssen sich Impfwillige telefonisch anmelden.

Moderna und Biontech

Nach Angaben der Stadt können am ersten der drei Termine am Samstag, 4. Dezember , 320 Impfungen mit dem Vakzin von Moderna und 100 Dosen Biontech verabreicht werden. Moderna ist der Pressemitteilung zufolge für Booster-Impfungen vorgesehen. Der Impfstoff sei geeignet für alle, die zuvor mit Biontech, Astra-Zeneca oder Johnson & Johnson immunisiert worden seien. Die Zweitimpfung muss mindestens vier Monate zurückliegen, die Impfung mit Johnson & Johnson vier Wochen. Die am Samstag verfügbaren Biontech-Dosen würden für Erstimpfungen eingesetzt.

KBA-Parkplatz offen

Eine Anmeldung ist laut Stadt zunächst für den Termin am kommenden Samstag möglich: ab Dienstag, 30. November, telefonisch von 8.30 bis 12 Uhr unter 06233 89-204 oder 06233 89-585. Wer einen Termin bekommt, muss einen gültigen Ausweis, die Krankenversichertenkarte und den Impfpass in die Andreas-Albert-Schule mitbringen. Der frühere KBA-Parkplatz gegenüber der Schule ist für die Impfaktionen geöffnet und über den Petersgartenweg zu erreichen.