Die Stadt Worms ordnet ab Montag, 15. März, wieder eine Maskenpflicht in den Fußgängerzonen und auf Innenstadtplätzen an. Ziel ist laut einer Pressemitteilung, das Infektionsrisiko zu minimieren und zu vermeiden, dass die Inzidenzwerte erneut nach oben gehen.

Die Regelung ist zeitlich begrenzt. Die Maskenpflicht gilt montags bis samstags von 9 bis 19 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen von 11 bis 18 Uhr in der Wilhelm-Leuschner-Straße, Hardtgasse, Hafergasse, Kämmererstraße, Am Römischen Kaiser, Parmaplatz, Obermarkt und Marktplatz. Vor dem Rathaus und der Dreifaltigkeitskirche müssen Mund und Nase an den Markttagen (Dienstag, Donnerstag und Samstag) von 8 bis 13 bedeckt werden.

Lockerungen sollen aufrechterhalten werden

„Zweck der Allgemeinverfügung sind die Verzögerung der Ausbreitungsdynamik, die Unterbrechung von Infektionsketten, die Aufrechterhaltung der Gesundheitsversorgung für die Gesamtbevölkerung sowie der Schutz vulnerabler Personengruppen“, sagt Bürgermeister Hans-Joachim Kosubek (CDU). Vor allem gehe es darum, die durch „das besonnene und disziplinierte Verhalten der Bürgerinnen und Bürger im Umgang mit Corona“ erreichten Lockerungen aufrechtzuerhalten. „Das wollen wir nicht gefährden. Auch zum Schutz unseres Einzelhandels, der bei einem erneuten Anstieg der Inzidenzwerte um das Frühjahrsgeschäft fürchten müsste“, erklärt Kosubek.

Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt in Worms derzeit bei 45,5 (Stand Freitag, 14.10 Uhr). Aktuell sind dort 114 SARS-CoV-2-Infektionen gemeldet – 19 mehr als am Donnerstag. 80 Personen sind in Worms bislang in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.

Weitere Informationen zur Pandemie gibt es auf der Homepage der Stadt. Dort findet sich auch eine Karte, in der alle „Masken-Zonen“ rot dargestellt sind.