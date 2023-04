Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

In Frankenthal ist nach Einschätzung der Stadtverwaltung „der Großteil“ der Kinder gegen Masern geimpft. Eltern, die der Impfung „sehr kritisch“ gegenüberstehen, gebe es nach bisherigem Kenntnisstand nur wenige. Das hat die Stadt auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt.

Neue Regeln für das Thema gibt das Masernschutzgesetz des Bundes vor, das am 1. März in Kraft getreten ist. Demnach muss unter anderem für Kinder, die in einer Kindertagesstätte