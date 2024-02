Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Mit einer klaren Prioritätenliste und schnelleren Verfahren bei Großprojekten wie denen auf den ehemaligen Gewerbeflächen von Sternjakob und Real will die Stadt den Wohnungsbau in Frankenthal voranbringen. Bis Sommer 2025 soll so Baurecht für 700 Wohneinheiten geschaffen werden.

Dass es beim Wohnungsbau in Frankenthal dringend mehr Tempo braucht, belegt eine Zahl eindrücklich: Ganze 176 Wohnungen sind in den zurückliegenden drei Jahren fertig geworden. Dabei war