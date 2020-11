Die Stadt Frankenthal, die mit der Prüfung von neun Jahresabschlüssen (2011 bis 2019) im Rückstand ist, hat ein Aufholprogramm gestartet. Weil es im eigenen Haus personelle Engpässe gibt, ist ein erster Auftrag für das Jahr 2011 zum Pauschalhonorar von 12.500 Euro an ein externes Büro vergeben worden.

„Das Unternehmen kann sofort in die Prüfung einsteigen“, informierte Kämmerer Ronald Zobel in der Sitzung des Prüfungsausschusses. Dem Haushaltsjahr 2011 komme eine Schlüsselfunktion zu. Der Bereich Finanzen geht davon aus, dass die Prüfung im ersten Quartal 2021 abgeschlossen wird. Um die Haushaltsabschlüsse der Folgejahre 2012 bis 2017 näher unter die Lupe zu nehmen, wird eine „Paketlösung“ angestrebt, wobei die Leistungen ebenfalls extern vergeben und Angebote eingeholt werden sollen.

Da noch umfangreiche Vorarbeiten notwendig sind, kann die Kämmerei zum Zeitplan keine verlässliche Prognose abgeben. Es sei allerdings beabsichtigt, in Zukunft wieder den verwaltungsinternen Bereich Rechnungsprüfung in Anspruch zu nehmen, kündigte Zobel an.