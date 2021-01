Bis Ende Februar müssen in Frankenthal und seinen vier Vororten 154 Bäume gefällt werden. Darüber hat die Stadtverwaltung vergangene Woche den Planungs- und Umweltausschuss informiert. Die Schädigungen an den Bäumen seien bei den jährlichen Kontrollen festgestellt worden, die im vergangenen Jahr zwischen April und Oktober stattgefunden hätten. Nach Angaben der Stadt müssen die meisten Bäume in den Bezirken West (52) und Ost (40) fallen. Von den neun Gehölzen, die in Eppstein nach Ansicht der Fachleute gefällt werden müssen, haben fünf den Status eines Naturdenkmals. Betroffen sind drei Silberweiden, eine Pyramideneiche und eine Kulturpflaume am Neugraben im Westen des Dorfs. Für die Bäume sind Nachpflanzungen vorgesehen. Die bisherigen Standorte werden auf ihre Eignung überprüft. Kriterien dabei: die Nähe zu Gebäuden oder mögliche Ver- und Entsorgungsleitungen.