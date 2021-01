Im neuen Landesimpfzentrum in der Sporthalle der Andreas-Albert-Schule, das am Donnerstag den Betrieb aufnimmt, können keine Impftermine vereinbart werden. Darauf hat die Stadtverwaltung am Dienstag hingewiesen. Seit Montag gebe es vermehrt Nachfragen von Impfinteressierten direkt am Zentrum, heißt es dazu in einer Presseinformation. „Deshalb weist die Stadtverwaltung erneut darauf hin, dass Impftermine ausschließlich zentral durch das Land Rheinland-Pfalz vergeben werden – entweder über die Hotline 0800 575 8100 oder auf der Website www.impftermin.rlp.de.“ Alle notwendigen Informationen zum Thema seien auch auf der Frankenthaler Internetseite www.corona-frankenthal.de/impfzentrum zu finden.