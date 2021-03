Weil der Inzidenzwert in Worms zuletzt wieder stark gestiegen ist und nun drei Tage hintereinander über 100 lag, gilt ab Freitag, 0 Uhr, eine neue Corona-Verfügung der Stadt. Diese sieht eine nächtliche Ausgangssperre zwischen 21.30 und 5 Uhr vor. Draußen unterwegs sein darf man dann nur noch aus einem triftigen Grund. Dazu zählt der Weg von der oder zur Arbeit. Gastronomiebetriebe mit einem Straßenverkauf oder Lieferservice und Supermärkte müssen spätestens um 21 Uhr schließen. „Nach den Vorgaben des Landes sind wir gezwungen, Lockerungen wieder zurückzunehmen“, sagt Oberbürgermeister Adolf Kessel (CDU). Der Sieben-Tage-Inzidenzwert liegt in Worms derzeit bei 150,8 (Stand Donnerstag, 14.10 Uhr). Aktuell sind dort 217 aktive SARS-CoV-2-Infektionen gemeldet – 42 mehr als am Vortag. 80 Personen sind bislang in Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorben.