Beim Thema Beschäftigung hat Frankenthal einen deutlichen Aufschwung erlebt: Seit 2008 habe sich die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Jobs in der Stadt um 20 Prozent erhöht, heben Achim Georg und Marco Gaffrey, Autoren des vom Unternehmen Georg Consulting vorgelegten Gewerbeflächenentwicklungskonzepts 2035, in ihrer Analyse hervor.

Mindestens ein Drittel der gut 18.700 sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten, die 2018 in Frankenthal arbeiteten, war in „gewerbeflächenabhängigen Wirtschaftszweigen“ tätig. Rechne man das neue Amazon-Logistikzentrum, weitere Handelsbetriebe und Dienstleister hinzu, die ebenfalls in Gewerbegebieten zu finden seien, dann hänge sogar jeder zweite Arbeitsplatz von ausreichend großen Gewerbeflächen ab.

Die neun Gewerbegebiete, die Frankenthal derzeit ausgewiesen hat, haben eine Gesamtfläche von rund 385 Hektar. „Verfügbar“ sind davon nach Angaben der Konzept-Autoren aber nur noch 28,3 Hektar – und davon wiederum gehören nur 1,8 Hektar der Stadt Frankenthal. Um besser für künftige Anfragen gerüstet zu sein, müsse die Stadt eine „aktive Liegenschaftspolitik“ betreiben, sprich: auch Flächen auf Vorrat kaufen, raten die Autoren des Konzepts.

Die Nachfrage nach Gewerbeflächen übersteigt schon jetzt deutlich die vorhandenen Reserven. Darauf deutet eine Statistik der Wirtschaftsförderungsgesellschaft hin: Demnach gab es von 2015 bis 2019 54 Anfragen zu Gewerbeflächen; die hier angesprochenen Flächenwünsche summierten sich auf 91,2 Hektar. Unter anderem aus den Daten solcher Anfragen haben die Autoren ihre Prognose entwickelt, nach der der Bedarf bis 2035 bei bis zu 86 Hektar brutto liegen wird.

Als die nach der Mitarbeiterzahl größte Branche wird der Handel mit 4890 Beschäftigten angesprochen; eingerechnet ist hier das neue Amazon-Logistikzentrum. Auf Platz zwei sehen die Autoren in der Stadt das verarbeitende Gewerbe mit 4500 Arbeitsplätzen. Der Anteil dieses Sektors liegt um fünf Prozentpunkte über dem bundesdeutschen Durchschnitt. Auf Platz drei folgt das Gesundheits- und Sozialwesen mit 2000 Beschäftigten.

Überragend ist die Bedeutung des verarbeitenden Gewerbes bei der Produktivität: Mit rechnerisch 94.822 Euro pro Beschäftigten und Jahr liegt sie laut der Analyse in Frankenthal über dem Landes- und Bundesdurchschnitt. Der Abstand zur Dienstleistungsbranche – 55.725 Euro pro Beschäftigten – ist deutlich. Dafür sind die Dienstleister die Branche mit dem stärksten Wachstum, wenn man das Personal betrachtet: Im Jahrzehnt seit 2008 hat sich die Anzahl der dort Beschäftigten um 50 Prozent erhöht.