Die neue Corona-Bekämpfungsverordnung des Landes sieht eine Maskenpflicht nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln sowie in Krankenhäusern, Arztpraxen oder Pflegeheimen vor. Auch die Stadt Frankenthal will mit Blick auf anhaltend hohe Inzidenzwerte nach eigenen Angaben an Schutzvorkehrungen in ihren Verwaltungsgebäuden festhalten. Auf Basis des Haus- und Ordnungsrechts gelte für Besucher dort weiter eine Maskenpflicht. Auch Gäste von Gremiensitzungen müssen einen Mund-Nasen-Schutz tragen. Das Tragen von medizinischen oder von FFP2-Masken habe sich als Schutz vor Corona-Infektionen bewährt. Es sei „ein vertretbares Mittel, um Arbeitnehmer und Mitbürger zu schützen“, heißt es in der Mitteilung. Das Vorgehen habe der Städtetag nach Abstimmung mit Innenministerium und Aufsichtsbehörden angeordnet.