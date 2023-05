Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

„Die Beschilderung verwirrt.“ Mit dieser Kritik nahm Alis Hoppenrath (SPD) im Planungs- und Umweltausschuss die Brücke am Bahnhaltepunkt Süd in den Blick.

Am Aufgang zur sogenannten Schneckennudel in der Schraderstraße und auf der Gegenseite am Carl-Bosch-Ring sei das Schild „Radfahren verboten“ zu sehen. Darüber hänge