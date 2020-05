Jedes Jahr wenden Frankenthaler aus allen Altersstufen Zeit, Mühe und Energie für das Deutsche Sportabzeichen auf. Oberbürgermeister und Sportdezernent Martin Hebich (CDU) legte jetzt die Bilanz für das Jahr 2019 vor.

Das Sportabzeichen stehe für Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination und finde seit jeher großen Zuspruch in Frankenthal, heißt es in der Mitteilung der Stadt vorweg. 2019 wurden laut der städtischen Statistik 776 Sportabzeichen in Frankenthal abgelegt. Kinder und Jugendliche erreichten 656 Sportabzeichen, davon 170 in Bronze, 295 in Silber und 191 in Gold. Die Erwachsenen konnten 120 Sportabzeichen ablegen, davon sieben in Bronze, 27 in Silber und 86 in Gold. 18 Familien haben 2019 das Familiensportabzeichen abgelegt.

Vereine und Schulen wetteifern mit ihrem sportlichen Engagement zusätzlich um sogenannte Anreizgutscheine. Ziel ist es dabei, dass möglichst ein hoher Anteil der Vereinsmitglieder oder angemeldeten Schüler das Sportabzeichen ablegt. Den ersten Platz im Wettbewerb der Vereine hat laut Stadt im vergangenen Jahr der Leichtathletikclub (LAC) Frankenthal erreicht mit 91 Sportabzeichen (69 Prozent). Den zweiten Rang sicherte sich die Vereinigte Turnerschaft (VT) Frankenthal 1898 mit 30 Sportabzeichen. Ein dritter Platz habe 2019 nicht vergeben werden können, teilt die Stadt mit, da kein weiterer Verein die Mindestanzahl von 20 Sportabzeichen habe erreichen können.

Am Schulwettbewerb hatten sich fünf Schulen beteiligt: die Grundschule Eppstein-Flomersheim, die Carl-Bosch-Grundschule, die Grundschule Studernheim, die Freie Waldorfschule Frankenthal und die Erkenbert-Schule. Sieger wurde mit 91 Sportabzeichen die Erkenbert-Grundschule, das heißt, 80 Prozent aller Erkenbert-Schüler hatten sich beteiligt. Den zweiten Platz erreichte die Grundschule Eppstein-Flomersheim mit 123 Sportabzeichen (76 Prozent), den dritten Platz belegte die Carl-Bosch-Grundschule mit 101 Sportabzeichen (65 Prozent).

Der erstplatzierten Schule und dem erfolgreichsten Verein winkt laut Stadt ein Gutschein in Höhe von 500 Euro, für den zweiten Platz gibt es 300, für den dritten 100 Euro.