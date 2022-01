Sie stammen aus Frankenthal oder starten für Frankenthaler Vereine – eine ganze Reihe erfolgreicher Athleten, die diese Bedingung erfüllen, wird für ihre Leistung mit der Stadtsportplakette in Silber und Gold ausgezeichnet. Mit dem Ehrenbrief wird das außergewöhnliche ehrenamtliche Engagement von Peter Seiler von der örtlichen Sektion des Deutschen Alpenvereins gewürdigt.

Sechs Sportler erhalten nach der Zustimmung des Sportausschusses die Plakette in Gold, 19 die Sportplakette in Silber. Die Verleihung der Ehrungen ist am 5. März in der Aula des Albert-Einstein-Gymnasiums vorgesehen. In welchem Rahmen steht laut Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) noch nicht fest.

Footvolley und Schießen

Den dritten Platz bei der Footvolley-Europameisterschaft in Schwäbisch Gmünd holte das Brüderpaar Dennis und Michael Weber (CSV Frankenthal). Eine Goldplakette geht auch an Paul Meißner (1. Shotokan Karate Club), der bei der Deutschen Karatemeisterschaft den dritten Platz in der Disziplin Kumite-Einzel bis 75 Kilogramm belegte. Erik Heß und Sebastian Herrmany (1. Gehörlosen-Sportclub) errangen jeweils erste Plätze bei den Deutschen-Gehörlosen-Meisterschaften im Sportschießen: Heß in der Disziplin 40 Schuss liegend, Herrmany in der Disziplin Kleinkaliber Sportgewehr.

Kickboxen und Taekwondo

Walid El Harchaoul erkämpfte als Mitglied der Black Scorpions Mannheim einen ersten Platz bei der DM im Kickboxen in der Gewichtsklasse über 86 Kilogramm. Den zweiten Platz bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften in Würzburg im Taekwondo im Korean Style sicherte sich Andreas Gilberg (1. Taekwondo und Kickboxing Club).