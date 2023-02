Naturschutz, Jugendarbeit, Kultur und Politik: Die Stadt Frankenthal würdigt zehn Personen und Initiativen für ihren Einsatz zum Wohl des Gemeinwesens. Der Ehrenring, und damit die höchste Auszeichnung, geht an die ehemalige Dekanin Sieglinde Ganz-Walther.

Auch nach ihrem Ausscheiden aus dem Amt Ende 2021 sei die 66-Jährige unter anderem als Vorsitzende des Diakonissenvereins in der Alten- und Familienarbeit aktiv. Als Dekanin habe sich Ganz-Walther über ihren kirchlichen Aufgabenbereich hinaus gesellschaftlich und politisch eingebracht. Die Ehrenanstecknadel der Stadt geht an fünf Frankenthaler. Bedacht werden Peter Breininger (Automobil- und Motorrad Club Frankenthal), Inge Pohl (Protestantische Gemeinde und Naturfreunde), der langjährige FDP-Stadtrat und -Kreisvorsitzende Günther Serfas, der ehemalige CDU-Stadtrat und Flüchtlingshelfer Franz-Josef Lutz sowie Ronald Frühbeis (Malteser Hilfsdienst und Koordinator der Impflotsen).

Der mit jeweils 625 Euro dotierte Dr.-Nathan-Ehrenamtspreis für das Jahr 2022 geht an zwei Einzelpersonen und zwei Vereine. Ausgezeichnet werden die Mitbegründerin des Frauenhauses und langjährige Vorsitzende des Vereins „Frauen für Frauen“ sowie Beirätin für Migration und Integration, Ina Theobald. Im Vorort Studernheim kümmert sich Thomas Mieger unter anderem um die Turmfalken in der katholischen Kirche. Ohne die jeweiligen Fördervereine wäre nach Einschätzung der Stadt weder die Arbeit des Pfadfinderstamms John F. Kennedy noch die der städtischen Musikschule so möglich. Der Bund der Freunde übernehme unter anderem für Familien in finanzieller Not die Unterrichtsgebühren und unterstütze die Anschaffung von Instrumenten. Die Förderer der Pfadfinder hätten beispielsweise in der Corona-Pandemie neue Veranstaltungsformate mit angestoßen. Allen Ehrungsvorschlägen der Stadt hat der Haupt- und Finanzausschuss zugestimmt. Ein Termin für die feierliche Verleihung steht laut Verwaltung noch nicht fest.