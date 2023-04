Experimentierfeld, Blumenschau und ein Sommerfest – das alles will die Bundesgartenschau (Buga) 2023 in Mannheim sein. Frankenthaler Senioren sind vom Seniorenbüro und dem Seniorenbeirat der Stadt dazu eingeladen, die Veranstaltung am Freitag, 12. Mai, zu besuchen. Die Reisebegleitung übernimmt Monika Kneiß vom Seniorenbeirat.

Zentraler Schauplatz der Buga ist neben dem modernisierten Luisenpark das zwischen den Stadtteilen Käfertal und Feudenheim gelegene Spinelli-Gelände, eine frühere US-Militärkaserne. Nach dem Ende der Schau im Oktober wird die Fläche in den nordöstlichen Grünzug integriert und für alle frei zugänglich sein.

Auf 104 Hektar werden Blumentrends und Zukunftsthemen wie städtebauliche Entwicklungen, Klima, Energie, Umwelt oder Nahrungssicherung präsentiert. Unter den 5000 geplanten Veranstaltungen sind ein Auftritt des Comedians Bülent Ceylan und des Musikers Joris. Neben Lesungen, Theater, Workshops und einem Kinderprogramm wird ein Joy-Fleming-Musical gezeigt, Thomas Siffling lädt in seinen Jazzclub ein.

Tickets gibt es im Rathaus

Der Seniorenausflug zur Buga erfolgt mit dem Bus. Los geht es um 10 Uhr am Hauptbahnhof Frankenthal (Bussteig 1/2). Die Rückfahrt ist gegen 16 Uhr geplant, teilt die Stadt mit. In den Kosten von 32,10 Euro enthalten sind die Fahrt und der Eintritt. Die Tickets sind im Rathaus (Empfang im Seiteneingang, Öffnungszeiten: Montag und Dienstag 8 bis 16 Uhr, Mittwoch 8 bis 14 Uhr, Donnerstag 8 bis 18 Uhr und Freitag 8 bis 12.30 Uhr) erhältlich. Fragen beantwortet Brigitte Sauer vom Seniorenbüro unter Telefon 06233 89563 oder per E-Mail an brigitte.sauer@frankenthal.de. Weitere Infos zur Bundesgartenschau gibt es unter www.buga23.de.