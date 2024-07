Einige Anträge können bei der Stadt Frankenthal derzeit nur mit Verzögerung bearbeitet werden. Dazu gehören unter anderem Anträge auf Grundsicherung und für Hilfe zur Pflege.

Wegen personeller Engpässe und Langzeiterkrankungen sind die Grundsicherung, Wohngeldstelle und Hilfe zur Pflege bis 2. August nur eingeschränkt arbeitsfähig, wie die Stadt Frankenthal mitteilt. Für die Wohngeldstelle und die Grundsicherung ist eine vorherige Terminvereinbarung erforderlich. Spontane Besuche sind aktuell laut Stadt nicht möglich. Unterlagen können aber am Empfang abgegeben oder in den Briefkasten am Rathaus eingeworfen werden. In der Hilfe zur Pflege ist in diesem Zeitraum keine Vorsprache möglich. Unterlagen können ebenfalls am Empfang oder über den Briefkasten am Rathaus abgegeben werden. Der Bereich bittet um Verständnis, dass es in der Grundsicherung, Wohngeldstelle und Hilfe zur Pflege aufgrund der aktuellen Situation zu Verzögerungen bei der Antragsbearbeitung kommen kann. Notfälle werden selbstverständlich weiterhin bearbeitet, heißt es aus dem Rathaus.

Im Netz

Mehr zu den Öffnungszeiten, Dienstleistungen und Kontaktdaten des Bereichs unter www.frankenthal.de/soziales.