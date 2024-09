In Frankenthal leben derzeit 64 Menschen, obwohl ihnen kein Schutzstatus gewährt werden kann. Darunter sind auch sieben Personen, die bereits wegen kleinerer Delikte, etwa im Bereich Drogen und Diebstahl, verurteilt wurden. Darüber informiert die Stadtverwaltung auf Anfrage. In den zurückliegenden zwölf Monaten haben sich demnach vier Personen einer Überstellung in ihr ursprüngliches Einreiseland entzogen, indem sie kurz vor dem geplanten Termin abgetaucht sind. Einer der Hauptgründe, dass eine Abschiebung nicht umgesetzt werden kann, seien jedoch fehlende Ausweispapiere und Identitätsnachweise. Hier sehe man dringenden politischen Handlungsbedarf. Gute Erfahrungen mache man damit, Menschen, deren Asylgesuch abgelehnt wurde, zur freiwilligen Ausreise zu bewegen. Seit 2019 sei das in 88 Fällen gelungen. Im gleichen Zeitraum habe die Frankenthaler Ausländerbehörde 72 Personen abgeschoben.

Weitere Hintergründe und Zahlen gibt es hier.