Die Eingangstür zum Dienstgebäude der Frankenthaler Staatsanwaltschaft in der Welschgasse ist nach Angaben der Polizei am Sonntag im Laufe des Tages von Unbekannten beschädigt worden. Vermutlich vor 20 Uhr hätten die Täter einen nicht näher bezeichneten Gegenstand gegen die Tür geworfen und damit Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Die Ermittlungsbehörden suchen jetzt Zeugen des Vorfalls. Hinweise an die Polizeiinspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.