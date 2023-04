Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

13 Jahre Freiheitsstrafe mit anschließender Sicherungsverwahrung hat die Staatsanwaltschaft am Dienstag in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht für einen 23-jährigen aus Frankenthal gefordert. Dem Angeklagten wird zur Last gelegt, im November 2019 einen Ludwigshafener getötet zu haben.

Die Sicherungsverwahrung sei das letzte Mittel der Justiz, betonte Staatsanwalt Martin Baum. Im Fall des 23-Jährigen sei sie alternativlos, weil er den Mann auch nach Verbüßen