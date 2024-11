Zur Erinnerung an den Heiligen Martin sind rund um den 11. November wieder Laternenumzüge in Frankenthal geplant – teils mit Blaskapelle und Reiter.

Die Kirchengemeinde St. Georg in Studernheim veranstaltet am Donnerstag, 7. November, 18 Uhr, einen Martinsumzug. Treffpunkt ist an der Kirche St. Georg. Sankt Martin reitet auf dem Pferd. Hinter dem Pfarrheim (gegenüber Langgasse 12) warten Martinsfeuer, Tee und Brezeln. Für Erwachsene gibt es Glühwein. Eine Tasse soll mitgebracht werden.

Die Pfadfinder St. Jakobus im Pilgerpfad laden ein zur Martinsfeier mit Martinsspiel und Umzug am Freitag, 8. November, 17.30 Uhr. Treffpunkt ist an der St. Jakobus-Kirche. Nach dem Martinsspiel in der Kirche folgt der Umzug mit dem Pferd. Anschließend gibt es ein gemütliches Beisammensein mit Martinsfeuer, Kinderpunsch und Brezeln. Eine Tasse soll mitgebracht werden.

Der Förderkreis der Grundschule Lessingschule und der Kindertreff im Nordend veranstalten den Martinsumzug am Montag, 11. November, 17.30 Uhr. Treffpunkt: Kindertagesstätte Wilhelm-Hauff-Straße. Von dort geht es durch die Gottfried-Keller-Straße zum Siedlerplatz. Begleitet wird der Umzug durch St. Martin auf einem Pferd. Bei Martinsfeuer, Snacks und warmen Getränken wird im Anschluss an den Umzug gefeiert.

Die Arbeitsgemeinschaften Flomersheim und Eppstein laden am Montag, 11. November, 17 Uhr, zum Martinsumzug ein, Treffpunkt ist auf dem Neuköllner Platz in Eppstein. Der Umzug führt zum Kerweplatz in Flomersheim, dort gibt es ein Martinsfeuer, Martinsmänner, Brezeln, Bratwurst, Kinderpunsch, Wasser, Glühwein und Bier.