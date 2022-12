Der Förderverein St. Cyriakus/St. Thomas Morus in Eppstein und Flomersheim verkauft am Freitag, 16. Dezember, ab 15 Uhr Weihnachtsbäume vor der Kirche St. Cyriakus in Eppstein. Wie der Verein mitteilt, werden Bäume mit einer Größe von 1,50 bis 2,20 Meter angeboten. Auf Wunsch werden diese auch bis zur Haustür gebracht. Der Erlös ist für die Förderung der beiden Gemeinden und den Erhalt der beiden Kirchen vorgesehen.