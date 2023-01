Einige der rund 100 bis 150 Störche in der Region bleiben über Winter hier. Sie finden in den relativ milden Wintern ausreichend Nahrung und haben dadurch das Zugverhalten verlernt, sagt Jörn Weiß vom Naturschutzbund.

Nachdem es 2022 zum ersten Mal seit 50 Jahren Storchennachwuchs in Frankenthal im Strandbad sowie weitere – erfolglose – Versuche in umliegenden Gemeinden gab, rechnet der Vogelexperte in diesem Jahr mit mehreren Brutpaaren in der Region. Bei den zuletzt sehr warmen Temperaturen sei es durchaus denkbar, dass sich die Paare schon an ihren Brutplätzen einrichten. Noch in den 1970er-Jahren lebten laut Weiß etwa 700 Weißstorch-Paare in der Pfalz, Anfang der 1980er-Jahre galt die Vogelart hier als ausgestorben. „Inzwischen haben wir wieder eine stabile Population“, freut sich der Naturschützer.

Die hiesigen Tiere fliegen nach Erfahrung des Nabu-Vertreters maximal noch nach Spanien, wo sie auf Müllkippen ausreichend Nahrung fänden, und kehren bereits im Februar wieder zurück. Wiesen wie die am Meergartenweg, wo am Silvestermorgen ein Storch von RHEINPFALZ-Leserin Waltraud Frefat gesichtet wurde, seien ein reich gefülltes Büfett mit Regenwürmern und Mäusen, an dem sich der Weißstorch gerne bediene. Anwohner sollten die Tiere keinesfalls füttern.