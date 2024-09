Mit rund 250 Neuanmeldungen ist die Städtische Musikschule eigenen Angaben zufolge ins neue Schuljahr gestartet. Neu sind auch zwei Angebote: Şahin Çokbilir bietet Unterricht in Saz an, einer orientalischen Langhalslaute. Außerdem gibt es einen neuen Kinderchor.

Şahin Çokbilir ist professioneller Saz-Musiklehrer mit langjähriger Erfahrung, hat in Izmir in der Türkei studiert und ist seit vielen Jahren in der Kinder- und Jugendarbeit tätig. Die Saz ist ein populäres Saiteninstrument in der Türkei und vielen anderen Ländern vom Balkan bis Afghanistan. Auch in Deutschland wächst laut Stadt ihre Popularität. 2002 wurde sie sogar als Wettbewerbsinstrument bei „Jugend musiziert“ eingeführt. Der neue Kinderchor ist für alle jungen Musikliebhaber zwischen sechs und elf Jahren offen. Detaillierte Informationen zu den neuen und allen weiteren Unterrichtsangeboten sind laut Stadt auf der überarbeiteten Homepage der Musikschule unter www.frankenthal.de/musikschule zu finden. Sie biete nun übersichtlich und modern gestaltet alles Wichtige rund um das Haus am Stephan-Cosacchi-Platz. In der Mitarbeitergalerie wird das Team der Musikschule mit Foto vorgestellt – von der Leitung über die Lehrkräfte bis zum Hausmeister. Außerdem hat die Musikschule mit „5 Fragen an ehemalige Musikschüler“ eine Interviewreihe gestartet. Dabei berichten ehemalige Schüler, wie Musik sie beeinflusst hat und was sie heute beruflich machen. Die ersten Interviewten sind die Landtagsabgeordneten Christian Baldauf (CDU) und Martin Haller (SPD), die Leiterin des Jugendorchesters Rheinland-Pfalz Anna-Katharina Thoma und der in New York lebende Pianist Marc Lohse.