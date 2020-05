Für einige Unruhe sorgte am Donnerstag auch in der städtischen Musikschule Frankenthal die Nachricht, dass Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) in ihrer Regierungserklärung am Mittwoch unter anderem davon gesprochen hatte, dass auch Musikunterricht einzeln oder zu zweit wieder möglich sein soll. „Wir haben dazu keine näheren Informationen“, betonte Leiterin Mechthilde Wieder-Fücks auf Nachfrage. Richtlinie für ihre Einrichtung sei die bis 6. Mai gültige Landesverordnung. Bevor nicht eine neue Landesverordnung vorliege, könne über Präsenzunterricht nicht gesprochen werden. Voraussetzung für eine Öffnung sei auch die Zustimmung der Stadtverwaltung als Trägerin der Musikschule. Man brauche mindestens eine Woche Vorlauf, um den Betrieb entsprechend vorzubereiten. Neben Hygienemaßnahmen müsse unter anderem ein Wegekonzept eingeführt werden. Im ersten Schritt wäre denkbar, Einzelunterricht mit maximal zwei Schülern anzubieten. Bläser und die Eltern-Kind-Kurse seien allerdings zunächst komplett ausgenommen. Man folge damit einer Empfehlung des Verbands der Musikschulen. Um eine Ansteckung mit dem Coronavirus zu verhindern, hatte die Musikschule Frankenthal im März den Unterricht vor Ort eingestellt und komplett auf Onlineangebote umgestellt. Diese nutzten laut Einrichtung zwei Drittel der rund 900 Schüler.