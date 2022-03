Die Stadt erhöht in den von ihr betriebenen Kindertagesstätten die Frequenz der Schnelltests: In den städtischen Kitas werde ab sofort zwei Mal pro Woche auf mögliche Infektionen von Kindern mit dem Coronavirus getestet, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Bislang hätten Tests in den Einrichtungen jeweils an einem Wochentag stattgefunden. „Die Lage in den Kitas ist weiterhin angespannt – fast täglich gibt es neue Fälle bei Kindern und Belegschaft. Wir freuen uns deshalb, dass wir mit der Ausweitung des Testangebots bei Eltern und Mitarbeitern für ein Stück mehr Sicherheit sorgen können“, zitiert die Stadt den Leiter des Bereichs Familie, Jugend und Soziales, Jan Kardaus.

Zwei Dienstleister im Einsatz

Laut Verwaltung gibt es das freiwillige Testangebot für Kinder seit Oktober 2021. Aus anfänglich sechs Kindertagesstätten seien mittlerweile 17 Kitas geworden, in denen getestet werde. Voraussetzung ist, dass pro Einrichtung eine ausreichende Anzahl von Einverständniserklärungen der Eltern vorliegt. Die Tests erledigen der Pflegedienst MKS-Medical (Ludwigshafen) und das Team von Florian Peschel, der auch die Teststelle auf dem Parkplatz bei Möbel Ehrmann betreibt. Die Mitarbeiter testeten sich mindestens zwei Mal pro Woche – treten vermehrt Fälle auf, auch häufiger, betont die Stadt.

Kita Odenwaldstraße geschlossen

Nach ihrer Darstellung ist aktuell die Kita Odenwaldstraße in Flomersheim am stärksten von coronabedingten Ausfällen betroffen. Ein Großteil der Mitarbeiter sei hier positiv auf das Virus getestet worden, teilte die Verwaltung am Dienstag mit. Weil eine Betreuung unter diesen Bedingungen nicht mehr möglich sei, bleibe die Einrichtung voraussichtlich bis Ende der Woche geschlossen. In anderen Kitas seien der Betrieb wegen Quarantäne oder anderer krankheitsbedingter Ausfällen auf Notbetreuung umgestellt oder die Öffnungszeiten verkürzt worden.