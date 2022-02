In der städtischen Impfstelle in der Mörscher Straße 139 wird ab Dienstag, 1. März, zusätzlich der neue Impfstoff von Novavax angeboten. Möglich ist der Piks mit dem proteinbasierten Impfstoff, der einem klassischen Totimpfstoff ähnelt, für alle ab 18 Jahren. Ausgenommen sind Schwangere und Stillende. Zudem darf nicht bereits eine Impfung mit einem mRNA-Impfstoff von Johnson&Johnson, Moderna oder Biontech vorliegen. Für den vollständigen Schutz ist auch bei Novavax eine zweite Impfung erforderlich, die drei Wochen nach der ersten erfolgen soll. Termine können unter Telefon 06233 89775 (montags bis freitags, 8.30 bis 12 Uhr) oder im Netz unter www.impftermin.rlp.de vereinbart werden, sind aber keine Voraussetzung. Minderjährige bis 16 Jahre müssen in Begleitung eines Elternteils kommen, ab 16 reicht eine Einverständniserklärung. Ein Dokument wie Personalausweis oder Pass ist mitzubringen. Öffnungszeiten: dienstags, 9 bis 15 Uhr, mittwochs, 13 bis 19 Uhr, freitags, 14 bis 20 Uhr, und Samstag, 9 bis 15 Uhr. Familienimpftage gibt es ab 5. März jeweils am ersten Samstag im Monat.