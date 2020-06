Der Start für den neuen Wirt des Clubrestaurants des Tennisclubs (TC) Flomersheim, Luciano Bogia, war schwierig. Aber seit 13. Mai hat er nun geöffnet und bietet draußen wie drinnen gemütliche Plätze.

Bereits im Januar wollte Bogia starten, aber die Renovierung war noch nicht abgeschlossen. Dann durfte er wie alle Gastronomie-Kollegen wegen der Corona-Pandemie nicht öffnen. Er nutzte die Zeit, alles zu verschönern, im Außenbereich mit neuen Tischen und Stühlen und innen mit frischen Farben und Stoffen, die das Vereinslokal noch freundlicher erscheinen lassen.

Unter dem neuen Namen „Da Luciano e Toto“ bietet er den Gästen vorwiegend italienische Küche, aber auch beliebte deutsche Speisen wie Schnitzel, Schweinelende oder Rumpsteak. Alles wird frisch gekocht und die Karte der Saison entsprechend zusammengestellt, wie er betont. Neben diversen Pasta-Gerichten und Pizzen gibt es Fisch- und Meeresfrüchtegerichte und Fleischiges sowie Vegetarisches. Natürlich fehlen Salate und Desserts wie Tiramisu nicht. Auch spezielle Wünsche von Gästen möchte er erfüllen, soweit die Zeit es zulässt.

Einige Neuerungen

Auf viele Jahre Erfahrung in der gehobenen Gastronomie kann Bogia zurückblicken. Er war 18 Jahre lang als Koch im Da Milano Mannheim tätig. „Ich freue mich sehr, dass ich jetzt wieder bekannte und neue Gäste begrüßen kann“, sagt er. Es gibt auch einige Neuerungen, so entstand neben der bisherigen Terrasse eine weitere, etwas tiefer gelegen, direkt neben dem Tennisplatz. Auf einer Rasenfläche wird in Kürze eine Cocktail-Lounge eingerichtet, wo man auf Paletten sitzend Urlaubsfeeling genießen kann.

„Wir sind glücklich, dass Luciano zu uns kam, und freuen uns, dass er sehr flexibel ist, aber vor allem, dass er endlich starten konnte“, betont TC-Vize Helmut Müller. Bogia, seine Frau und ein Mitarbeiter sind jedenfalls froh, dass es losgeht. Sobald die Einschränkungen in der Gastronomie aufgehoben werden, können auch Familienfeiern stattfinden. Platz ist dann innen für 80 Gäste und auf der großen Terrasse für 60 sowie der kleinen Terrasse für 30 Besucher.

Öffnungszeiten