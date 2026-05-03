Das Mehrgenerationenhaus (MGH) Frankenthal lädt Seniorinnen und Senioren für Donnerstag, 7. Mai, 12 bis 13 Uhr, zur nächsten Smartphone-Sprechstunde in den PC-Raum (E.10) in der Mahlastraße 35 ein. Laut einer Mitteilung der Stadt handelt es sich dabei um ein Kooperationsprojekt des MGH mit der Hauswirtschaftsgruppe der neunten Klasse der Friedrich-Ebert-Realschule plus. Die Jugendlichen geben den Älteren Hilfestellungen bei der Bedienung ihres Smartphones. Behandelt werden Themen wie Grundeinstellungen des Geräts, das Erstellen von Kontakten, das Versenden von Nachrichten oder Bildern und die Nutzung von Apps. Schritt für Schritt bekommen die Senioren eine Einführung durch die Schüler. Ihre Smartphones sollten Interessierte natürlich mitbringen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Weil die Teilnehmerzahl begrenzt ist, wird um eine Anmeldung gebeten unter Telefon 06233 3558911 oder per E-Mail an mgh@frankenthal.de. Weitere Informationen zu dieser und anderen Veranstaltungen im Mehrgenerationenhaus gibt es im Netz unter www.frankenthal.de/mgh. Die vorerst letzte Smartphone-Sprechstunde wird dann am Donnerstag, 11. Juni, 12 bis 13 Uhr, im MGH angeboten.