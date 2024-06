Jedes Jahr melden mehr Familien ihr Kind an der Neumayerschule in Frankenthal an. Dabei platzt die Sprachförderschule bereits aus allen Nähten. Die Folge: Klassen werden ausgelagert, mehr Kinder müssen gemeinsam in einem Saal lernen. Eltern sind mit ihrer Geduld am Ende.

„Diese Schule braucht dringend eine gesicherte und vor allem dauerhafte Lösung“, fordert Elternsprecherin Sandra Grimm. Nach Jahren des Improvisierens hat die Mutter allerdings die Hoffnung