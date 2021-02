Im Fall des Sportwagens, der am frühen Samstagmorgen in der Frankenthaler Siebenpfeifferstraße in Flammen aufgegangen ist, gehen Polizei und Staatsanwaltschaft von Brandstiftung aus. Wie die Ermittlungsbehörden am Freitagvormittag mitgeteilt haben, konnte der Gutachter an dem Auto keinen technischen Defekt feststellen, der das Feuer ausgelöst haben könnte. Wie berichtet, war bei dem Brand ein Gesamtschaden von rund 150.000 Euro entstanden. Auch die Fassade des Wohnhauses wurde den Angaben der Beamten zufolge in Mitleidenschaft gezogen. Die Ermittlungen dauerten an. Hinweise von möglichen Tatzeugen nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen, Telefon 0621 963-2773, E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de, entgegen.