Die Pandemielage lässt es zu: Der MTSV Beindersheim kann am Wochenende sein Sportplatzfest feiern. Auftakt auf der Wiese neben dem Vereinsheim in der Rudolf-Harbig-Straße ist am Samstag, 26. Juni, um 17 Uhr. Am Sonntag findet ab 11 Uhr ein Frühschoppen statt. Um 12 Uhr wird ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert, danach gibt es Mittagessen und später Kaffee und Kuchen. An beiden Tagen wird musikalische Unterhaltung geboten.

Es wird kein Festzelt aufgebaut

Wie der stellvertretende MTSV-Vorsitzende Marcel Scheidt erklärt, kann wegen der Corona-Bestimmungen kein Festzelt genutzt werden. Man wolle aber für eine ausreichende Anzahl an „schattigen Plätzen“ sorgen. „Der MTSV-Vorstand hat sich einstimmig für die Durchführung des Sportplatzfestes entschieden“, so Scheidt. „Unsere Mitglieder und Sportler sehnen sich nach den langen Pandemie-Monaten nach Normalität und aktivem Vereinsleben.“