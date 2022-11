Der Terminplan für die von der Stadt Frankenthal im kommenden Jahr organisierten Veranstaltungen mit sportlichem Bezug steht. Mit dabei: der Strohhutfestlauf und die Sportshow, bei der sich Vereine präsentieren.

Die im Sportausschuss präsentierte Liste sieht für 11. März 2023 in der Aula des Albert-Einstein-Gymnasiums die Ehrung der erfolgreichen Sportlerinnen und Sportler vor. Am gleichen Ort wird am 6. Mai bei einer Feierstunde mit kleinem Rahmenprogramm das Deutsche Sportabzeichen verliehen.

Wer am Strohhutfestlauf durch die Frankenthaler Innenstadt teilnehmen möchte, sollte sich den 21. Mai notieren. Die Mini-Olympiade für Kinder zwischen vier und zwölf Jahren findet am 28. und 29. Juli im Ostparkstadion und an den Sportstätten der VT am Nachtweideweg statt.

Eine Mischung aus Sport, Musik und Kulinarik erwartet die Besucher von „Dubbe Goal“ inklusive Heißluftballonglühen am 23. September am ehemaligen Kanalhafen. Eine Plattform zur Selbstdarstellung der Vereine bietet die Frankenthaler Sportshow am 18. November in der Sporthalle Am Kanal. Der in jüngster Vergangenheit ausgefallenen Tag der Vereine findet alle zwei Jahre im Wechsel mit der Sportshow statt, hieß es auf Anfrage.