Bis Ende Januar können Frankenthaler Bürger noch an der städtischen Befragung zum Sportstättenkonzept auf der Internetseite www.sport-frankenthal.de teilnehmen. Anlass ist eine Studie, die das Institut für Sportstättenentwicklung (ISE) im Auftrag der Stadt erstellt. Ziel ist, das Sportangebot zu verbessern. Bereits im Vorfeld wurden zusätzlich 5000 Frankenthaler stichprobenartig ausgesucht. Sie können online über einen eigenen Zugangslink an der Umfrage teilnehmen. Laut Pressemitteilung der Stadtverwaltung liegt die Beteiligung in den Stadtteilen Mörsch und Studernheim noch knapp unter dem Durchschnitt.

Hintergrund der Befragung ist der Flächennutzungsplan 2035, in dem die städtischen Bau- und Entwicklungsziele zusammengefasst sind. Viele Sporthallen seien gerade im Winter überbelegt. Auch müssen manche Sportstätten saniert werden, heißt es in der Pressemitteilung. Die Studie, die im Februar 2023 in Auftrag gegeben wurde, beinhaltet vier Schritte. Im ersten wurde das Frankenthaler Sportangebot überprüft. Im zweiten schaute das Institut nach der Auslastung der Hallen. Seit November läuft die Bürgerbefragung als dritter Schritt. Im Februar und März werden die Daten ausgewertet. Im Herbst stellt das ISE die Ergebnisse in den Ausschüssen vor. Die Kosten für die Studie belaufen sich auf rund 30.000 Euro.