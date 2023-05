Wo ist Sanierungsbedarf, wie können die Trainingskapazitäten für Vereine und Schulen verbessert werden? Mit diesen Fragen beschäftigt sich ein Sportstättenkonzept, das die Stadt in Auftrag gegeben hat. Der erste Schritt: eine Analyse des Ist-Zustands.

Um einen besseren Überblick über den Zustand der Sporthallen und Plätze sowie eine Einschätzung darüber zu bekommen, was mit Blick auf den demografischen Wandel künftig an Bewegungsangeboten gebraucht wird, will die Verwaltung eine Sportstättenkonzeption erarbeiten. Dazu hat sie Ende Februar das Institut für Sportstättenentwicklung (ISE) in Trier beauftragt. Die Studie, die in vier Schritten erfolgen soll, wird etwa eineinhalb Jahre in Anspruch nehmen. Kosten: rund 28.000 Euro. Das geht aus Unterlagen des Sportausschusses für die Sitzung am Dienstag, 9. Mai, 17 Uhr, im Verwaltungsgebäude im Neumayerring hervor.

Zunächst sollen Daten über die Mitgliederentwicklung der Sportvereine sowie über die Nutzergruppen von Sportanlagen erfasst werden, um so eine aktuelle Übersicht über die Sportinfrastruktur zu haben. Teil der Studie sind außerdem eine Analyse von Belegungsengpässen und freien Kapazitäten. Geplant sind darüber hinaus Befragungen, um das veränderte Freizeit- und Bewegungsverhalten von Bürgern zu erforschen und daraus Prognosen für den Bedarf an Angeboten abzuleiten. Die Studie könne beispielsweise aufzeigen, ob und wo neue Anlagen für Skateboardfahrer und Mountainbiker geschaffen werden sollen.