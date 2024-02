Auf dem Weg zu einer neuen Sportstättenkonzeption hat die Stadt Frankenthal noch einige Hürden zu überwinden. So hat die Befragung verschiedener Nutzergruppen noch nicht das gewünschte Echo gefunden. Aus einem im Sportausschuss vorgelegten Zwischenbericht geht hervor, dass erst 40 Prozent der 55 Sportvereine reagiert und den vom Trierer Institut für Sportstättenentwicklung (ISE) erstellten Fragebogen ausgefüllt haben. Bei den übrigen 33 Vereinen soll nachgehakt werden. Von den 19 Schulen in städtischer Trägerschaft haben sich 14 beteiligt. Noch Luft nach oben ist darüber hinaus bei der Onlinebefragung, für die 5000 Frankenthaler im November 2023 nach dem Zufallsprinzip ausgewählt worden waren. 517 Bürger haben sich gemeldet, was einer Rücklaufquote von zehn Prozent entspricht. Um ein möglichst repräsentatives Ergebnis zu erzielen, wurde noch einmal ein Aufruf gestartet. Um die künftige Konzeption an den Bedürfnissen der Nutzer auszurichten, sind bisher drei Arbeitsschritte vollzogen worden. Alle kommunalen und vereinseigenen Standorte – 22 Schulsporthallen sowie 13 Sportplätze und Freianlagen – wurden erfasst und die Belegungspläne ausgewertet. Die Befragung soll in erster Linie Aufschluss über das Sport- und Bewegungsverhalten der Bevölkerung geben. Für Februar sind auf Basis eines abgestimmten Leitfadens sogenannte Experteninterviews vorgesehen. In einem letzten Baustein werden – wie Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) im Ausschuss erläuterte – die Ergebnisse dokumentiert und analysiert. Danach sollen sie vom ISE in den städtischen Gremien präsentiert werden.