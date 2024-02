Um den Zustand der städtischen Sportanlagen zu untersuchen und den exakten Sanierungsbedarf festzustellen, will sich die Verwaltung externen Sachverstand ins Haus holen. Das kündigte Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG) am Dienstag im Haupt- und Finanzausschuss an. Das Gutachten, das in Auftrag gegeben werde, solle auch Vorschläge zu einer zeitlichen Priorisierung der notwendigen Maßnahmen machen. „Eine Vielzahl der Sportstätten ist erneuerungsbedürftig, wir müssen nachhaltige Lösungen finden“, betonte der OB. Dabei dürfe die angespannte Haushaltslage nicht aus den Augen verloren werden. So sei allein der geplante neue Kunstrasenplatz in Flomersheim mit rund 1,3 Millionen Euro veranschlagt.

Meyer rechnet damit, dass das neue Konzept, das zusammen mit dem Trierer Institut für Sportstättenentwicklung (ISE) erarbeitet wird, bis zum Herbst abgeschlossen sein könne. Mit einer Beschlussvorlage sollen sich die Gremien voraussichtlich im Juni beschäftigen. Einfließen wird darin auch das Meinungsbild der Sportvereine, deren Vertreter sich am 26. März in der Städtischen Musikschule zu einer Konferenz treffen werden.