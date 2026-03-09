Im Ostparkstadion können Sportler die silberne Metallbox mit dem Slogan „Tür auf – Sport raus! Frankenthal bewegt!“ nutzen. Wie funktioniert sie in der Praxis?

Das Wichtigste vorweg: Das Angebot ist kostenlos. Wer die Sportbox nutzen möchte, muss weder eine Bankverbindung hinterlegen noch Mitglied in einem Verein sein. Ein Smartphone genügt.

Der erste Schritt führt in den App-Store. Die Anwendung „SportBox“ des Anbieters „app and move GmbH“ ist schnell heruntergeladen. Nach einer kurzen Registrierung mit Name, E-Mail-Adresse und Handynummer gelangt man zur Übersicht der verfügbaren Boxen. Zur Verifizierung wird ein Code an das Handy geschickt, der in der App eingegeben werden muss.

Reservieren per App

Nach Angaben des Anbieters stehen aktuell mehr als 450 Sportboxen in fünf Ländern zur Verfügung. Das Prinzip erinnert an Carsharing: In der App kann ein Zeitraum von einer Stunde reserviert werden, der sich vor Ort bei Bedarf verlängern lässt.

Eine dieser Boxen steht im Frankenthaler Ostparkstadion, direkt neben der Calisthenics-Anlage hinter dem Vereinsheim des VfR Frankenthal. Die große Box mit ihren Metalltüren ist fest im Boden verankert. Ein Klick auf dem Smartphone genügt – ein kurzes Klacken, und die Tür öffnet sich.

Wichtig ist dabei, dass die Bluetooth-Funktion des Smartphones aktiviert ist. Eine direkte Verbindung zwischen Gerät und Box ist jedoch nicht erforderlich.

Bunte Auswahl an Trainingsgeräten

Im Inneren wartet eine Auswahl an Sport- und Trainingsgeräten: Yogamatten, Kettlebells, kleine Hanteln, Fußbälle, Widerstandsbänder, Speed Ropes, eine Koordinationsleiter sowie ein Erste-Hilfe-Set. Die Geräte liegen ordentlich sortiert in Fächern und ausziehbaren Schubladen.

Sogar eine Musikbox gehört zur Ausstattung. Sie ist mit einem Drahtseil gesichert, um Diebstahl zu verhindern. Zwei USB-Anschlüsse ermöglichen zudem das Laden eines Smartphones.

Die Idee dahinter: Wer spontan Lust auf Bewegung hat, kann sich hier die passende Ausrüstung holen. Auch regelmäßige Besucher des Ostparkstadions müssen so keine eigenen Sportgeräte mitbringen.

Training unter freiem Himmel

Auf der freien Fläche neben der Box lässt sich direkt mit dem Training beginnen. Mit der Kettlebell, einer Kugelhantel mit einem Gewicht von bis zu zwölf Kilogramm, bieten sich etwa Kniebeugen an, die vor allem Beine und Rumpf trainieren. Auf der Yogamatte können anschließend Dehnübungen folgen. Auch Sprint- oder Koordinationsübungen mit der Leiter sind möglich.

Das Konzept wirkt unkompliziert: Die Geräte sind schnell zur Hand, die Anlage liegt im Grünen, feste Trainingszeiten oder eine Mitgliedschaft sind nicht nötig. Gerade für Menschen, die spontan eine kurze Sporteinheit einlegen möchten, dürfte das Angebot attraktiv sein.

Registrierung für alle Nutzer notwendig

Ein Fitnessstudio ersetzt die Sportbox allerdings nicht. Die Auswahl an Geräten ist begrenzt, und bei großem Andrang könnte es eng werden.

Wer eine Box reserviert, kann sie jedoch auch für ein Gruppentraining freigeben. Andere Nutzer können sich dann anschließen und die Geräte im gebuchten Zeitraum gemeinsam verwenden. Voraussetzung ist allerdings, dass alle Teilnehmer in der App registriert und für den jeweiligen Zeitraum angemeldet sind. Laut Anbieter hat das sicherheitstechnische Gründe.

Nach Angaben des Unternehmens sind die Boxen mit Kamerasystemen ausgestattet und „mit der Sportbox-Cloud verbunden, sodass Entwendungen und Beschädigungen zu jederzeit nachvollziehbar sind“.

Training beenden und Geräte zurücklegen

Nach der Trainingseinheit werden die Geräte wieder in die Box gelegt. In der App muss anschließend die Schaltfläche „finish“ bestätigt werden. Zudem erscheint ein Hinweis, dass alle Gegenstände ordentlich verstaut sein müssen. Dann wird die Tür geschlossen – und die Trainingseinheit ist beendet.

Der Praxistest zeigt: Die Sportbox bietet eine unkomplizierte Möglichkeit, kostenlos im Freien zu trainieren. Wer im Ostparkstadion unterwegs ist, kann hier ohne großen Aufwand eine kurze Sporteinheit einlegen – ob für ein Workout oder ein paar Fußballübungen.