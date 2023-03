Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Seit mehr als 20 Jahren engagiert sich Peter Seiler ehrenamtlich. Seit 2019 führt der 61-Jährige den mit fast 1600 Mitgliedern größten Verein der Stadt: die örtliche Sektion des Alpenvereins. Am Samstag hat er dafür den Sportehrenbrief bekommen.

29 Sportler standen am Samstagabend in der Aula des Albert-Einstein-Gymnasiums im Mittelpunkt. Neben dem Ehrenbrief verlieh die Stadt Sportplaketten in Gold und Silber für herausragende