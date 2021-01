14.736 (2018: 14.142) Mitglieder waren laut dem Verwaltungsbericht 2019 in 55 Sportvereinen (einer mehr als im Vorjahr) organisiert. Größter Klub ist die Sektion Frankenthal des Deutschen Alpenvereins mit 1598 Mitgliedern. Als Nummer zwei knackt die TG Frankenthal die Schallmauer von 1000 Mitgliedern (1031). Auf Platz drei steht die Vereinigte Turnerschaft (983). Der kleinste Sportverein, der 1. Ju-Jutsu-Club, hat nur vier Mitglieder. Den vorletzten Platz belegt in dieser Kategorie der Volleyball Sport Club (14). Neu gegründet als eigenständiger Verein hat sich die Handballspielgemeinschaft Eppstein-Maxdorf.

630.000 Euro investiert

Rund 630.000 Euro investierte die Stadt dem Bericht zufolge in den Erhalt ihrer Sportanlagen, 120.000 Euro mehr als 2018. Dies ist laut den Anlagen unter anderem auf den Beginn des Projekts „Sanierung der Laufbahn im Ostparkstadion“ (rund 50.000 Euro), die Reparatur der Flutlichtanlage am Sportplatz Studernheim (circa 13.000 Euro) sowie Reparatur- und Sanierungsarbeiten an den Kunstrasenplätzen in Eppstein und dem des Pfalzinstituts für Hören und Kommunikation (etwa 10.000 Euro) zurückzuführen.

Ausgedünnter Terminkalender

Rund 83.000 Euro hat die Stadt als direkte Förderung an die Vereine ausgezahlt. Mit rund 54.400 Euro sind dabei Zuschüsse zum Unterhalt der vereinseigenen Anlagen der dickste Brocken. Eine indirekte Förderung finde beispielsweise durch die kostenfreie Überlassung der städtischen Anlagen statt. Die Liste der Veranstaltungen im Bericht sei ein Rückblick darauf, was 2020 alles versäumt worden sei, sagte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU). Der diesbezügliche Sportbericht werde sicher ein anderes Format haben.