Sportanlagen der Stadt Frankenthal können ab Mittwoch, 13. Mai, wieder genutzt werden. „Kontaktloser Freizeit- und Vereinssport“ ist im Freien wieder erlaubt. Sportliche Betätigung in Gebäuden und Kontaktsport bleiben zunächst noch verboten. Das hat die Verwaltung am Dienstag mitgeteilt.

Wieder geöffnet werden der Basketballplatz an der Benderstraße, das Beachvolleyballfeld in Flomersheim und das Ostparkstadion mit Laufbahn, Kugelstoßanlagen, FitWerk, Gummiplatz und Weitsprunggruben. Auch die Anlage im Metznerpark mit Sportgeräten für Senioren kann wieder genutzt werden.

Sportvereine können ihre Trainingsplätze wieder nutzen. Dazu zählen die Sportplätze in den Vororten, die Fußballplätze im Ostparkstadion, der Hockeyplatz, die Leichtathletikanlage und das Beachvolleyballfeld an der Benderstraße, der Sportplatz an der Friedrich-Ebert-Schule sowie der PIH- und der DJK-Schwarz-Weiß-Sportplatz.

Direkter Kontakt untersagt

Dabei gilt aber: „Ein Training von Spiel- und Wettkampfsituationen, in denen direkter Kontakt erforderlich oder möglich wäre, ist untersagt. Das Training in Mannschaftssportarten darf in Kleingruppen von maximal fünf Personen erfolgen.“ So steht es in den Vorgaben, die der Bereich Kultur und Sport erarbeitet hat. „Der Mindestabstand von mindestens 1,50 Metern während der gesamten Trainingseinheit zwischen sämtlichen anwesenden Personen ist einzuhalten“, so die Stadt. Die Vorgaben werden auch an den Anlagen ausgehängt.

Alle Sport- und Gymnastikhallen der Stadt Frankenthal sind weiterhin geschlossen; sie stehen weder für den Trainingsbetrieb noch als Umkleide- oder Duschmöglichkeit zur Verfügung. Wann hier mit einer Lockerung zu rechnen ist, steht noch nicht fest. Die ausführliche Information soll unter www.frankenthal.de/sport zu finden sein.