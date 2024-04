Es geht wieder los: Die Nordic Walker eröffnen mit einer gemeinsamen Runde am Mittwoch, 24. April, 16 Uhr, im Strandbad die Sportabzeichensaison. Trainiert wird danach immer dienstags im Ostparkstadion. 2024 gibt es Neuerungen im Leistungskatalog: Fitnessübungen erweitern die Palette der Disziplinen zum Erwerb des Abzeichens.

Das Sportabzeichen soll Menschen Bewegungsanreize geben – unabhängig von Alter, Geschlecht oder eventuellen Beeinträchtigungen der Teilnehmer. Nur die Anforderungen sind für unterschiedliche Gruppen verschieden hoch. Vier Übungen müssen altersgerecht erfolgreich absolviert werden. Doch auch innerhalb dieser Anforderungsgruppen können noch Abstufungen vorgenommen werden. Das Sportabzeichen kann in Gold, Silber und Bronze erworben werden. Nur bei einem Punkt gibt’s beim Sportabzeichen keine Kompromisse: Schwimmen muss jeder können.

Training im Ostparkstadion

In der neuen Saison gibt es laut Jürgen Mohr, Sportabzeichenbeauftragter des Sportkreises Frankenthal, neue Disziplinen im Bereich Kraft. So sollen die Teilnahme für attraktiver und das Angebot zeitgemäßer werden. Und die Anzahl der Teilnehmer soll steigen. Verwendet werden die englischen begriffe aus der Fitnesssprache: Push-ups (Liegestützen), Crunches (Bauchpressen), Triceps-Dips (Beugestützen) und Pull-ups (Klimmzüge). So hoch sind zum Beispiel die Anforderungen bei Liegestützen: 18- bis 19-jährige Männer müssen für Bronze 23 (Frauen acht), für Silber 33 (zwölf) und für Gold 47 (17) absolvieren, ein 80-Jähriger Mann sieben (drei) für Bronze , 14 (sieben) für Silber und 23 (zehn) für das Gold.

Gefordert sind Leistungen in Ausdauer, Kraft, Schnelligkeit und Koordination. Nach der Saisoneröffnung im Strandbad geht es dann im Ostparkstadion weiter. Trainiert wird dort dienstags. Jürgen Mohr und seine Helfer nehmen dort auch Leistungen ab, messen Weiten, nehmen Zeiten und zählen Sprünge mit dem Seil. Los geh es hier am 7. Mai. Ab 17.30 Uhr ist gemeinsames Aufwärmen angesagt. Ab 18 Uhr folgt dann die Abnahme der Leistungen. Diese Möglichkeit besteht bis Ende September.

Auch Radeln möglich

Wer bei Ausdauer und Schnelligkeit lieber auf sein Fahrrad vertraut, der hat an jedem letzten Montag im Monat im Carl-Bosch-Ring Gelegenheit, in die Pedale zu treten. Erster Termin ist der 27. Mai um 18 Uhr. Der Start befindet sich in der Nähe der Kirche St. Paul. Letzter Abnahmetermin auf dem Rad ist der 30. September, dann bereits um 17.30 Uhr. Die Schwimmer können ihre Zeiten während der Öffnungszeiten des Ostparkbads und des Strandbads in Absprache mit den Schwimmmeistern, beim DLRG oder beim Frankenthaler Schwimmverein registrieren lassen.

Laut Flyer bietet auch die TG Frankenthal ein Sportabzeichentreff an – von Mai bis Oktober an jedem ersten und dritten Freitag im Monat um jeweils 18 Uhr auf dem Sportplatz an der Benderstraße.

In Frankenthal wurden zu Spitzenzeiten mehr als 1300 Sportabzeichen abgenommen. Diese Zahlen sind zum Bedauern von Jürgen Mohr stark eingebrochen. In den vergangenen Jahren waren es rund 500. „Wir Abnehmer würden zur Unterstützung auch in Schulen und Vereine kommen“, betont der 83-jährige Mohr, der seit 15 Jahren Sportabzeichenbeauftragter im Sportkreis ist. Seit 1967 ist er dazu berechtigt, das Sportabzeichen abzunehmen. „Meine eigene Abnahme schiebe ich meist aber vor mir her“, gesteht Mohr.

Noch Fragen?

Wer sich im Internet über die Anforderungen und den Leistungskatalog informieren will, kann dies unter www.deutsches -sportabzeichen.de tun. Informationen gibt es auch bei den Treffen und direkt bei Jürgen Mohr, Telefon 06233 72321

.