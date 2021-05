Gute Nachrichten für alle, die schon in den Startlöchern für das Sportabzeichen stehen: Offizieller Saisonbeginn ist am 8. Juni. Und die Nordic-Walker dürfen sogar schon früher ihre Runden drehen.

Mit etwas mehr als vier Wochen Verspätung beginnt am 8. Juni um 17.30 Uhr die Sportabzeichen-Saison im Ostparkstadion. Bereits am 2. Juni will das Team um den Sportabzeichenbeauftragten der Stadt, Hans-Jürgen Mohr, um 16 Uhr die Disziplin Nordic Walking im Strandbad anbieten. Als er in der RHEINPFALZ gelesen habe, dass sich die Öffnung des Strandbades weiter verzögert, habe er sich sofort an die Stadtwerke gewandt, berichtet Mohr und den Termin für 2. Juni vereinbart. Mohr ist froh, dass es nun wohl endlich losgehen kann. Die erste Abnahme für die Disziplin Radfahren wird nun doch – anders als angekündigt – nicht am 31. Mai um 18 Uhr stattfinden. „Das wäre nun zu kurzfristig gewesen“, sagt Mohr. Der Start in dieser Disziplin soll am 28. Juni, 18 Uhr, sein. Die Radfahrer treffen sich dann im Carl-Bosch-Ring.