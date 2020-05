Sportler, die für das Sportabzeichen trainieren wollen, müssen sich trotz der Öffnung der Sportanlagen noch ein wenig gedulden. Eigentlich wollte der Sportabzeichenbeauftragte des Sportkreises Frankenthal, Hans-Jürgen Mohr, mit seinem Team gleich am Dienstag im Ostparkstadion loslegen. Doch die Hygieneauflagen der Stadt bereiteten dem Teamchef ein wenig Bauchschmerzen. Gerade am Gerätehaus ginge es doch oft sehr eng zu. Abstand müsse aber gehalten werden. „Es ist zwar nicht zu erwarten gewesen, dass es gleich zum Auftakt zu einem Ansturm der Sportler gekommen wäre, trotzdem müssen wir uns in die neue Situation einfinden“, sagt Mohr. So wollen sich am Dienstag, 18 Uhr, erst einmal nur die Abnehmer im Ostparkstadion versammeln, damit bestimmte Abläufe eingeübt werden können. Desinfektionsmittel habe er schon besorgt, sagt Mohr. Noch wurde ja nicht viel Zeit verloren. Der Auftakt zum Training für das Sportabzeichen liegt normalerweise Anfang Mai. Bis 13. Mai waren Sportanlagen aufgrund der Corona-Pandemie geschlossen.