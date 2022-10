Am Samstag, 8. Oktober, besteht ab 10.30 Uhr zum letzten Mal in diesem Jahr die Chance, im Ostparkstadion Leistungen für das Deutsche Sportabzeichen abnehmen zu lassen. Für diesen zusätzlichen Termin habe man sich entschieden, weil die Resonanz auf die regelmäßigen Angebote dienstags über den Sommer hinweg sehr unter der großen Hitze gelitten habe, sagt Sportabzeichenbeauftragter Jürgen Mohr. „Und der September war dann wiederum sehr nass.“ Er hoffe nun am Samstag auf passendes Wetter und viele Teilnehmer.