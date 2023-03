Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wer in diesem Jahr das Sportabzeichen machen will, muss sich gedulden. Man sei vorbereitet, könne aber noch nicht mit einer Gruppe ins Stadion, meint Hans-Jürgen Mohr. Der Sportabzeichenbeauftragte der Stadt Frankenthal ist aber zuversichtlich, auch in diesem Jahr Leistungsabnahmen anbieten zu können. Dabei sind die letzten Zeiten für das Sportabzeichen 2020 noch nicht eingegangen.

Eigentlich wären Hans-Jürgen Mohr und seine Mannschaft jetzt in den letzten Zügen der Vorbereitungen auf die neue Sportabzeichensaison. Am 28. April sollten traditionell die Walker