Der Petersauer Weg wird noch im Laufe des Freitags, 24. April, für den Verkehr freigegeben. Dies hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) der RHEINPFALZ am Freitag auf Nachfrage bestätigt. Der Petersauer Weg führt über die Spitzenbuschbrücke an der B9 bei Frankenthal-Mörsch. Die Brücke wurde neu gebaut. Am vergangenen Dienstag erfolgte die Bauabnahme.

Radwege noch nicht fertig

Allerdings: Die Radwege werden zunächst noch nicht für den Verkehr freigegeben. „Der Lückenschluss des Radweges in Richtung Frankenthal-Mörsch wird aktuell noch von der Stadt Frankenthal geplant und anschließend gebaut werden“, teilt der LBM mit. Auf der östlichen Seite wiederum wird der Radweg laut dem Landesbetrieb ebenfalls noch überplant und gebaut.