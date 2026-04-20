Auf der Spitzenbuschbrücke an der B9 kann der Verkehr bald wieder rollen. Doch noch ist nicht alles zu hundert Prozent fertig. Diese Arbeiten stehen noch aus.

„Die Baumaßnahme an der Spitzenbuschbrücke steht kurz vor der Fertigstellung“: Das erklärt der Landesbetrieb Mobilität (LBM) auf Nachfrage der RHEINPFALZ. Die Brücke zwischen dem Frankenthaler Vorort Mörsch und der BASF-Kläranlage, die sich über die B9 spannt, wird neu gebaut. Die Fertigstellung hat sich zuletzt immer wieder verzögert. Zunächst war von einer Fertigstellung Ende Dezember vergangenen Jahres die Rede. Daraus wurde nichts. Im Februar rechnete der LBM dann damit, dass bis Ende März oder Anfang April die Bauarbeiten abgeschlossen sind. Nun ist bereits die zweite Aprilhälfte angebrochen.

Der Zeitplan des Landesbetriebs sieht nun so aus: Am Dienstag, 21. April, soll die Bauabnahme erfolgen. „Die überführende Straße, der Petersauer Weg, wird daraufhin voraussichtlich im Laufe des 24. April wieder für den Verkehr freigegeben“, teilt der LBM mit.

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LBM: Setzung muss beseitigt werden

Auf der B9, also unterhalb der Spitzenbuschbrücke, sollen die Bauten zur Verkehrssicherung der Baustelle in der kommenden Woche zum Teil entfernt werden. Manche werden aber auch umgebaut. Denn es muss noch ein bisschen weiter gewerkelt werden. Im Zuge der Bautätigkeit sei auf dem Verflechtungsstreifen in Fahrtrichtung Norden eine Setzung entstanden, die noch kurzfristig beseitigt werden müsse. Deshalb braucht es laut LBM an dieser Stelle weiterhin eine Verkehrssicherung.

Die zusätzlichen Bauarbeiten sollen innerhalb von zwei Wochen abgeschlossen sein. „Während dieser Zeit kann man weiterhin von der Autobahn auf die B9 abfahren. Lediglich die Abfahrt in das Gewerbegebiet im Spitzenbusch ist für die Dauer der Arbeiten nicht möglich“, informiert der Landesbetrieb.

Verkehr wird umgeleitet

Der Verkehr wird über die B9 in Fahrtrichtung Worms über die Anschlussstelle Bobenheim-Roxheim umgeleitet. Über die dortige Überführung (K1) queren die Verkehrsteilnehmer die B9 und fahren im Anschluss in Fahrtrichtung Frankenthal wieder auf. „Daran anschließend fährt man über die Abfahrt Frankenthal-Mörsch ab und gelangt über die Spitzenbuschbrücke (K 3) in das Gewerbegebiet“, berichtet der LBM.