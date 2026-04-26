Seit dem Wochenende kann der Petersauer Weg zwischen Mörsch und der BASF-Kläranlage wieder genutzt werden. Noch fehlen aber die beiden Fuß- und Radwege.

Es ist Samstagmorgen, als Simon Lutz (CDU) an die RHEINPFALZ schreibt: „Ich bin gerade über die Brücke gefahren.“ Die Mörscher und ihr Ortsvorsteher atmen auf. Die Spitzenbuschbrücke an der B9 bei Frankenthal kann wieder befahren werden.

„Ich bin sehr glücklich darüber, dass die Brücke nun fertiggestellt ist“, sagt Lutz. „Die Brücke ist eine wichtige Verbindung für die Mörscher Bürgerinnen und Bürger zum Rhein als Naherholungsgebiet, aber auch ein wichtiger Arbeitsweg für Pendler mit dem Fahrrad nach Mannheim.“

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Noch einmal spannend gemacht

Während des Bauprojekts kam es zu vielen Verzögerungen, und auch am Freitag machte der Landesbetrieb Mobilität (LBM) es noch spannend: Nach der erfolgreichen Bauabnahme am vergangenen Dienstag hatte er die Freigabe des Petersauer Wegs, der über die Spitzenbuschbrücke führt, für Freitag angekündigt. Doch noch am frühen Freitagabend war sie nicht frei. In Mörsch und in den sozialen Medien – mittlerweile gewohnt daran, dass es mit der Brücke manchmal etwas länger dauert – wurden schon die Unkenrufe laut: „Es wird doch was werden? Haben wir uns zu früh gefreut?“

Aber die Mörscher hatten sich nicht zu früh gefreut. Pünktlich zum sonnigen Wetter am Wochenende war der Petersauer Weg offen. Die Mörscher konnten an den Rhein fahren und den Frühling genießen.

Spitzenbuschbrücke: Bauzeit hat sich verdoppelt

Zwei Jahre lang mussten sie darauf warten. Im April 2024 begannen Arbeiter mit dem Abriss der Spitzenbuschbrücke. Damals lautete die Zielvorgabe, dass in einem Jahr der Neubau abgeschlossen sein soll und dann die neue breitere Brücke steht. Das hätte also im Frühjahr 2025 sein sollen. Doch daraus wurde nichts.

Die Planer waren davon ausgegangen, dass sie die neue Betonkonstruktion auf die beiden seitlichen Widerlager aufsetzen könnten. Diese dienen gewissermaßen als Scharnier zwischen der Brücke und dem Erdreich und leiten die von oben wirkenden Kräfte senkrecht in den Untergrund ab. Es stellte sich jedoch heraus, dass die Widerlager in ihrem Innern porös sind. Die Arbeiten wurden gestoppt. Ein neuer Plan musste her. Einige Monate lang ging es nicht weiter. Der Zeitplan war durchkreuzt. Aus dem einen Jahr wurden zwei Jahre.

Kosten: Aus 2,5 Millionen werden 4,6 Millionen Euro

Nicht nur die Dauer des Projekts verdoppelte sich. Auch die Kosten schnellten in die Höhe. Zunächst rechnete der LBM mit einer Summe von 2,5 Millionen Euro. Auf Nachfrage der RHEINPFALZ erklärte eine Sprecherin des Landesbetriebs nun: „Die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 4,6 Millionen Euro.“ Damit haben sich also auch die Kosten beinahe verdoppelt.

So sah die Baustelle Spitzenbuschbrücke im Spätjahr 2025 aus. Archivfoto: Klaus Bolte Der Abriss der früheren Spitzenbuschbrücke im Jahr 2024. Archivfoto: Klaus Bolte Foto 1 von 2

Mit dem Neubau der Spitzenbuschbrücke hat der LBM auf den stark zugenommenen Schwerlastverkehr reagiert. Immer mehr Laster fahren von und zur Abfertigung bei der BASF-Kläranlage. Auf der alten Brücke kamen zwei große Sattelschlepper aber gerade so aneinander vorbei. Mit sieben Metern soll die neue Fahrbahn nun breit genug sein, damit die Lkw die Spitzenbuschbrücke bequem befahren können.

Fuß- Radwege fehlen noch

Ortsvorsteher Lutz hofft, dass die Nutzung des Petersauer Wegs jetzt sicherer ist. Radfahrer und Fußgänger müssen sich allerdings noch gedulden. Die separaten Fuß- und Radwege auf beiden Seiten der Brücke sind noch nicht vorhanden – zum großen Bedauern von Simon Lutz.

„Der Lückenschluss des Radweges in Richtung Frankenthal-Mörsch wird aktuell noch von der Stadt Frankenthal geplant und anschließend gebaut werden“, teilt der LBM mit. Auf der östlichen Seite wiederum wird der Radweg noch vom Landesbetrieb überplant und gebaut.

Ortsvorsteher Lutz sagt dazu: „Die letzten Planungen bei der Stadt laufen auch in Abstimmung mit mir. Ich hoffe, dass der Weg schnellstmöglich fertiggestellt wird, sodass eine Fahrradtour zum Rhein für alle sicher möglich ist.“